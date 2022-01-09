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إبراهيموفيتش يعادل رقما تاريخيا لرونالدو

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بغداد - ياسين صفوان - وهز المخضرم إبراهيموفيتش شباك فينيزيا بعد مرور 3 دقائق فقط من انطلاق صفارة بداية اللقاء، على ملعب "بير لويجي بينزو" بمدينة فينيسيا ضمن الجولة 21 من .

وذكر موقع "أوبتا" للأرقام والإحصاءات، أن "فينيزيا بات الفريق رقم 80 الذي يستقبل أهدافا من إبراهيموفيتش، منذ عام 2000 وحتى الآن، ليدخل تاريخ الدوريات الأوروبية الكبرى من أوسع أبوابه".


وأوضح المصدر أن "إبرا" بات ثاني لاعب يحقق هذا الإنجاز، بعد الأسطورة البرتغالي ، قائد مانشستر يونايتد".

وكان رونالدو قد حقق نفس الرقم قبل أقل من أسبوعين فقط، حين ضم فريق بيرنلي لقائمة ضحاياه، في المباراة التي جرت يوم 30 كانون الاول الماضي، في الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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