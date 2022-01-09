انت الان تتابع خبر وسط مشادات حادة.. الإطار والتيار يقدمان ورقتان مختلفتان عن الكتلة الأكبر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قدم الإطار التنسيقي للقوى الشيعية، والتيار الصدري، اليوم الأحد، قائمتين مختلفتين لرئيس السن في مجلس النواب، لاعتبارهما الكتلة الأكبر.
وقال مراسل الخليج 365، إن "الإطار قدم ورقة تضم 88 نائباً إلى رئيس السن، لاعتباره الكتلة الأكبر".
في الأثناء، أفاد مراسلنا بحدوث مشادات كلامية بين أعضاء الإطار والتيار.
من جهتها، قدمت الكتلة الصدرية قائمة تضم 76 نائباً، بحسب مراسلنا.
في الأثناء، أفاد مراسلنا بحدوث مشادات كلامية بين أعضاء الإطار والتيار.