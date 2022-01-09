بعد وفاة طفل.. حبس 3 أطباء في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

قررت النيابة العامة بقنا، اليوم الأحد، حبس 3 أطباء بمستشفى قنا الجامعي، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة طفل أثناء إجراء عملية جراحية.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر أغسطس من عام 2021 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من والد طفل، مقيم بمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا، يتهم 3 أطباء بالتسبب في وفاة نجله أثناء إجراء عملية جراحية بمستشفى قنا الجامعي.

قال والد الطفل في البلاغ إن نجله دخل مستشفى قنا الجامعي لإجراء عملية جراحية شق في الحنجرة، إلا أنه خلال إجراء العملية الجراحية تدهورت حالته الصحية ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإهمال الأطباء المسؤولين عن إجراء العملية.

اتهم والد الطفل "م.ن"، أخصائي الأنف والأذن، و"ج.س.ج"، أخصائي تخدير، و"ع.ط"، طبيب تخدير، مطالبًا النيابة بالتحقيق في الواقعة.