الطيب: الأزهر حريص على مواكبة تكنولوجيا العصر وخاصة في مجال التعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الأحد، بمقر المشيخة، الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتورة راجية محمود طه، نائب رئيس الهيئة، لبحث سبل تفعيل نظم جودة التعليم الأزهري.

وقال فضيلة الإمام الأكبر، إن الأزهر حريص على مواكبة تكنولوجيا العصر وخاصة في مجال التعليم، لتخريج طلاب قادرين على مواجهة التحديات المعاصرة، ويبذل قصارى جهده لتطوير منظومة التعليم بالجامعة والمعاهد، وتحقيق الشروط المطلوبة من قبل الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد.

من جانبها قالت الدكتورة يوهانسن عيد، إن التعليم الأزهري شهد تطورا ملحوظا وطفرة غير مسبوقة على مدار الـ ٧ سنوات الماضية، وتم اعتماد ٧٨٨ معهدا و ١٤ كلية شرعية و ١٠ عملية، وجاءت جامعة الأزهر في مقدمة الجامعات المصرية من حيث عدد الكليات المعتمدة، فضلًا عن اعتماد ٨ برامج أكاديمية.

وأطلعت رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، فضيلة الإمام الأكبر على رؤية مصر ٢٠٣٠ لتطوير التعليم، مشيرة إلى أن المعاهد الأزهرية جزء لا يتجزأ من منظومة التعليم و ١٧٪ من إجمالي مؤسسات التعليم قبل الجامعي، ويدرس بها ثلث طلاب جمهورية مصر العربية.

وأشارت إلى أن نسبة اعتماد المعاهد الأزهرية المتقدمة للاعتماد بلغت ١٠٠٪، وهو ما يؤكد جاهزية الأزهر واستعداده وجدية الخطوات المتخذة لتطوير التعليم، مشيرة إلى أن المستهدف هذا العام أن يتم اعتماد ٧٥٠ معهدا.