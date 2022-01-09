وزير التعليم العالي يبحث آليات التعاون في المجالات العلمية والتكنولوجية مع ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

بحث الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي مع فرانك هارتمان سفير ألمانيا بالقاهرة آليات التعاون بين مصر وألمانيا في المجالات العلمية والتكنولوجية، وخاصة التعاون مع الهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD)؛ لتوفير المزيد من المنح الدراسية للطلاب المصريين للدراسة بالجامعات الألمانية، وكذلك تفعيل المزيد من التبادل الطلابى.

كما بحث وزير التعليم العالي - خلال لقائه، اليوم /الأحد/ في مقر الوزارة، بالسفير الألماني والوفد المرافق له - الاستفادة من خبرات الجانب الألماني في تطوير التعليم التكنولوجي بمصر، وإمكانية التعاون بين الجامعات التكنولوجية في مصر ومثيلتها بألمانيا، مشيدا بالتجربة الألمانية في مجال التعليم التكنولوجي التطبيقي.

ومن جهته، أكد السفير الألماني حرص بلاده على دعم علاقات التعاون مع مصر في شتى المجالات، وخاصة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أهمية تعزيز علاقات الصداقة التي تمتد لسنوات طويلة بين الجانبين في العديد من المجالات.

وناقش الجانبان ضرورة التعاون مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)؛ بهدف دعم الشراكة بين المؤسسات البحثية والعلمية المصرية والألمانية، وخاصة في المشروعات البحثية ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين الجانبين، ومنها: المياه والطاقة الجديدة والمتجددة، فضلا عن التعاون ببرنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التعليم العالي "إيراسموس"، وبرنامج "هورايزون" الخاص بالاتحاد لتمويل البحث والابتكار، وكذا التعاون مع الجامعة الألمانية الدولية للعلوم التطبيقية بالعاصمة الإدارية الجديدة (GIU).. واستعرضا أيضا الوضع الحالى لجائحة كورونا بالبلدين، وكذلك المتحور الجديد أوميكرون، إضافة إلى اللقاحات الخاصة بالفيروس.