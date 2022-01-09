قبل انطلاق "شباب العالم".. ورشة عمل عن الدور العالمي للشركات الناشئة وريادة الأعمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

عقدت ورشة عمل، اليوم الأحد، بمشاركة العديد من الشخصيات البارزة ورواد الأعمال الشباب من دول مختلفة؛ منها مصر والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والصين ولبنان واليونان ورواندا وألبانيا الجزائر والأردن وكينيا والهند.

افتتح Jose Mandelli عضو منظمة العمل الدولية ILO، ورشة العمل، معربًا عن سعادته بكثافة الحضور، وبدأت الورشة بالتعرف على الحضور ومدى اهتمامهم بمجال ريادة الأعمال عن طريق الرابط الإلكتروني www.slido.com، وتم عرضه من خلال شاشة العرض.

وتميزت الورشة بحضور رئيس شركة هايبر لووب الأمريكية، وهي شركة رائدة في مجال الانتقالات العالمية.

وتم طرح أسئلة تفاعلية من قَبل الحضور عن مفهوم الشركات الناشئة من منظور الشباب وما يميزها عن الشركات التقليدية الأخرى والترويج لمفهوم ريادة الأعمال واعتمادها في الفترة الحالية بالجزء التقني والتكنولوجيا لزيادة الاستثمارات، ولوحظ ارتفاع نسبة رواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضاف Jose Mandelli عن دور منظمة العمل الدولية ILO في مساعدة رواد الأعمال من مختلف البلدان عن طريق برامج متخصصة وحديثة مثل برنامج "انطلقي" للمرأة و"تعرف على شركتك" في قطاع التعليم الفني و"طور عملك SIYB" و"اعرف شركتك KAB".. وغيرها من البرامج المختلفة للنهوض بريادة الأعمال.

وتميزت الجلسة بالتفاعل والمناقشات الحرة؛ حيث أثيرت قضية تأثير جائحة كورونا على العمل وكونها فرصة أم تحديًا، وأجمع الحضور على أن فئة الشباب هي الأكثر تضرراً أثناء الجائحة؛ خصوصاً المرأة، وتم اعتبار الجائحة فرصة للابتكار وخروج أفكار جديدة للتكيف والتعايش معها.

وتطرقت بيرهان توفيق، عضو منظمة العمل الدولية ILO بالقاهرة، إلى نقطة تحديد سمات رائد الأعمال، وما التحديات التي تواجهه عن طريق مناقشة متبادلة مع الحضور أسفرت عن أنه تم تغيير الصورة النمطية عن رواد الأعمال من كونه مقتصراً على شاب لديه رأسمال وتعليم متقدم إلى كونه شخصًا يتوافر لديه الأفكار والابتكار والجرأة والقدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة، وناقشت قضية إعطاء الدعم لرواد الأعمال من قِبل الجهات الحكومية.

وتخللت ورشة العمل مشاركة الحضور في أنشطة تفاعلية عن طريق تقسيم الحضور إلى مجموعات مختلفة لمشاركة تجربتهم الشخصية لريادة الأعمال وكيفية إدارة شركاتهم الخاصة، وتم استعراض نماذج مؤثرة كتجربة الهند بمبادرة صناديق القمامة الذكية وتصنيفها تلقائياً حسب نموذج حسابي وحدسي، وأيضًا مبادرة تعليمية ومجتمعية لتعليم اللغة العربية والقرآن، بالإضافة إلى نماذج مصريه مميزة مثل تجربة بيتر تامر خريج البرنامج الرئاسي ومشروعه في العمل على أبحاث تسويقية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وقدم حسن منسي، من مؤسسة Flat labs، تجربته الشخصية في مجال ريادة الأعمال، متحدثًا عن التحديات التي تواجهها الشركات الناشئة.

واتفق المتحدثون في نهاية الورشة على تحقيق هدف أساسي يتعلق ببناء عقلية رواد الأعمال وتشجيعهم على التفكير الريادي والإبداعي.

منتدى شباب العالم

يعد منتدى شباب العالم حدثًا سنويًّا عالميًّا يُقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وانطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.