قوات الأمن السودانية تطلق الغاز المسيل لدموع لتفريق المتظاهرين في محيط القصر الجمهوري

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 يناير 2022 04:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

أفاد مراسلنا في الخرطوم بأن قوات الأمن السودانية اطلقت قنابل الغار المسيل للدموع على المتظاهرين، في محيط القصر الجمهوري وسط العاصمة.

وتشهد السودان كل يوم أحد مظاهرات مناهضة للمجلس العسكري منذ استلاء الجيش على السلطة في شهر أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق اليوم اصدر تجمع المهنيين بيانا أعلن فيه عن رفضه للحوار مع المجلس العسكري، وأكد أن “الحل هو إسقاط سلطة المجلس العسكري وانتزاع سلطة الشعب المدنية الكاملة”.