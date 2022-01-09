وزير خارجية “طالبان” يصل إلى طهران على رأس وفد اقتصادي وسياسي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 يناير 2022 04:15 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 9 - يناير - 2022 2:22 مساءً

وصل وزير خارجية حكومة حركة “طالبان” ، مولوي أمير خان متقي، إلى العاصمة الإيرانية طهران، مساء أمس السبت، على رأس وفد اقتصادي وسياسي.

وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”، فإنه “من المقرر أن يبحث الوفد الافغاني برئاسة متقي، والذي يضم مسؤولين في وزارتي الاقتصاد والصناعة، والتجارة في حكومة “طالبان”، سبل تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين”.

وأكدت “إرنا” أن “طهران دوما تشدد على ضرورة الحفاظ على العلاقات الاقتصادية والتجارية لصالح الشعب الافغاني لا سيما في الوضع الراهن”.

كما أنه من المقرر أن “يتم خلال هذه الزيارة التوصل إلى الاتفاق حول مختلف القضايا الاقتصادية والتجارية مثل التعاون المصرفي والأسواق الحدودية والتعدين والتعاون التجاري والرياضي”، وفق “إرنا”.