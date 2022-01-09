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شويغو: حرب المعلومات تجري في كل الجبهات

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 يناير 2022 04:15 مساءً - منذ ساعتين

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن حرب المعلومات تجري اليوم في كل الجبهات، مضيفا أنه ليس لروسيا الحق في أن تخسر فيها.

وقال شويغو في بث قناة “زفيزدا” الروسية: “حان الوقت عندما يجري اليوم ليس فقط نقل المعلومات بشكل أو بآخر، وهذه هي الحرب الكبيرة. حرب المعلومات التي تجري في كل الجبهات، وليس لدينا الحق في أن نخسر فيها”.

وتم في القناة اليوم الأحد عرض فيلم وثائقي يحدث عن عمل دائرة المعلومات والمواصلات الجماعية لوزارة الدفاع الروسية. وتحدث شويغو في هذا الفيلم عن الظروف التي يعمل فيها حاليا موظفو هذه الدائرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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