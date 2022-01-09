السعودية: عودة طلاب «الابتدائية» و«رياض الأطفال» حضورياً 23 يناير

09 يناير , 2022
استمرار التعليم عن بُعد للطلبة الذين يتعذّر حضورهم لأسباب صحية (واس)
أصدرت وزارتا الصحة والتعليم بالسعودية بياناً مشتركاً، أعلنتا فيه أنه تقرر استئناف الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال ممنْ هم أقل من 12 عاماً في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية، وذلك من يوم الأحد 1443/6/20 الموافق 23 يناير 2022، مع استمرار التعليم عن بُعد من خلال مختلف المنصات للطلبة الذين يتعذر حضورهم لأسباب صحية.
وأفاد البيان بأن هذا القرار يأتي تأكيداً على استمرار تكامل الجهود بين وزارتي التعليم والصحة وهيئة الصحة العامة (وقاية) في تطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية للعودة الحضورية الآمنة لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، ونتيجة لما تحقق من نجاح في عملية التطبيق، وجهود المملكة في الوصول إلى الحصانة المجتمعية العالية.
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