انت الان تتابع خبر رئيس السن يعلن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان ونائبيه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "رئيس السن محمود المشهداني يعلن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان ونائبيه".

وتولى المشهداني، رئاسة الجلسة البرلمانية الأولى، للدورة الخامسة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الأول، بحضور 325 نائباً. فيما أدى النواب الحاضرون اليمين الدستورية.

