الصومال.. مقتل 4 أشخاص في مواجهات بين قوات حكومية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم بينهم مدنيون وعسكريون وأصيب آخرون، جراء مواجهات مسلحة بين قوات حكومية بولاية غلمدغ الصومالية .



وبحسب إعلام محلي صومالي اندلع القتال، اليوم الأحد، بين وحدات من الشرطة المحلية ووحدات من الجيش الفيدرالي، وذلك إثر إصدار قيادة الشرطة المحلية أوامر باعتقال الجنود الذين يجوبون في المدينة في الساعات المتأخرة من الليل.

ووفق المصادر، وتنفيذا لأوامر قيادة الشرطة الصومالية، تم اعتقال بعض العسكريين في مركز الشرطة الليلة الماضية، ما أدى إلى اندلاع الاشتباكات المسلحة بعد فشل جهود الإفراج عنهم .

وتحدث هذه الاشتباكات للمرة الثانية خلال أسبوع بولاية غلمدغ، وتوقفت الأعمال القتالية حاليا في المدينة بعد جهود محلية من زعماء العشائر.

وفي هذه الأثناء لم تعلق السلطات الصومالية على المستويين الفيدرالي والإقليمي، إلا أن تقارير صحفية أشارت إلى إرسال وحدات من الشرطة العسكرية لضبط الأمن والاستقرار في المدينة.

يذكر أن مدينة غريعيل تتعافي من اشتباكات دموية دارت بين القوات الفيدرالية وقوات ولاية غلمدغ المحلية من جهة، ومليشيات أهل السنة والجماعة من جهة أخرى في شهر أكتوبر الماضي.