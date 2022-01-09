بالفيديو - كورونا يفتك بـ«أشهر نمور العالم»... وداعاً ريلو!

توفي ريلو، النمر الثلجي الشهير، الذي ظهرت صوره في كتب وعلى مبنى إمباير ستيت الشهير في نيويورك، بعد أن أصيب بفيروس كورونا المستجدّ.

وقبل وفاته، انتشرت صور النمر ريلو في جميع أنحاء العالم، كونه كان جزءاً من مجموعة صور فوتوغرافية في كتاب "The Photo Ark" ، والتي التقطها المصور المتعاون مع «ناشيونال جيوغرافيك»، جويل سارتور.

وعاش النمر الثلجي في حديقة حيوانات أوكلاهوما سيتي الأميركية حتى عام 2011، عندما جاء إلى حديقة حيوان «ميلر بارك» بمدينة بلومنغتون في ولاية إنديانا، حيث أنجب 7 أشبال، ليجلب إشادة واسعة للحديقة، بعد أن جعلها «واحدة من المؤسسات الرائدة في العالم في إنتاج أشبال نمر الثلج».

وأعلن مسؤولون بالمدينة أن ريلو توفي بعد صراع دام أسابيع مع الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا، عن عمر ناهز 11 عاماً.

وقال مدير حديقة الحيوان، جاي تيتزلوف، في بيان: «أحب أن إرث ريلو سيستمر من خلال كتاب (ذي فوتو أرك). ريلو سيذهل العالم لسنوات عديدة مقبلة».