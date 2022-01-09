شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى شباب العالم يدعو لورشة عمل حول الاستدامة والطاقة النظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد ضمن الورش التحضيرية لمنتدى شباب العالم، ورشة عمل حول الاستدامة والطاقة النظيفة، داعيا متابعيه الانضمام إلى المناقشات والمشاركة بالأفكار والآراء.

ونشر منتدى شباب العالم رسالة على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رسالة جاء فيها": مع النمو السريع للاقتصاد العالمي، أصبح قطاع الطاقة ذراعًا حيويًا باستخدام التكنولوجيات".

وأضاف منتدى شباب العالم في رسالته: دفعت التحسينات المحتملة للقطاع صناع القرار إلى صياغة أهداف التنمية المستدامة، وتوجيه السياسات الاقتصادية واقتراح حلول فعالة للحد من البصمات الاقتصادية والبيئية للطاقة.

ودعا منتدى شباب العالم، الشباب للمشاركة وحضور المناقشات، قائلا:" حول الاستدامة والطاقة النظيفة وشارك أفكارك الدماغية من أجل مجتمع أكثر اخضراراً".