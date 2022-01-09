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منتدى شباب العالم: لا يوجد شيء أكثر قوةً من مشاركة أفكارك مع عقليات ريادة الأعمال

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القاهرة - سامية سيد - عقدت ضمن الورش التحضيرية لمنتدى شباب العالم، ورشة عمل بعنوان "العمل المتميزة حول عملية التفكير التصميمي" RiseUp، بمشاركة عددا من الشخصيات البارزة والمتخصصين، ورواد الأعمال.

 

ونشر منتدى شباب العالم رسالة على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رسالة جاء فيها": لا يوجد شيء أكثر قوة من مشاركة أفكارك مع عقليات ريادة الأعمال المختلفة".

 

وأضاف منتدى شباب العالم في رسالته: اكتشف كيف يبرز رواد الأعمال المتحمسون في منتدى شباب العالم أفكارهم؟ 

 

وتابع: دعونا نتوقف لحظة لشكر RiseUp على ورشة العمل المتميزة حول عملية التفكير التصميمي.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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