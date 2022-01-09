شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل حول تنامى الدور العالمى للشركات الناشئة وريادة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت ورشة عمل بمشاركة العديد من الشخصيات البارزة ورواد الأعمال الشباب من دول مختلفة منها مصر والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والصين ولبنان واليونان ورواندا وألبانيا الجزائر والأردن وكينيا والهند.

بدأت ورشة العمل بكلمة افتتاحية للسيد Jose Mandelli عضو منظمة العمل الدولية ILO”، وأعرب عن سعادته بكثافة الحضور، وبدأت الورشة بالتعرف علي الحضور ومدى اهتمامهم بمجال ريادة الأعمال عن طريق الرابط الالكتروني www.slido.com تم عرضه من خلال شاشة العرض، كما تميزت الورشة بحضور رئيس شركة هايبر لووب الأمريكية وهي شركة رائدة في مجال الانتقالات العالمية.

وفي ذات السياق، تم طرح أسئلة تفاعلية من قبل الحضور عن مفهوم الشركات الناشئه من منظور الشباب وما يميزها عن الشركات التقليدية الأخرى والترويج لمفهوم ريادة الأعمال واعتمادها في الفترة الحالية بالجزء التقني والتكنولوجيا لزيادة الاستثمارات، ولوحظ ارتفاع نسبة رواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما أضاف Jose Mandelli عن دور منظمة العمل الدولية ILO في مساعدة رواد الأعمال من مختلف البلدان عن طريق برامج متخصصة وحديثة مثل برنامج "أنطلقي" للمرأة و"تعرف على شركتك" في قطاع التعليم الفني و"طور عملك SIYB" و"إعرف شركتك "KABوغيرها من البرامج المختلفة للنهوض بريادة الأعمال.

بالإضافة إلى تميز الجلسة بالتفاعل والمناقشات الحرة، حيث أثيرت قضية تأثير جائحة كورونا علي العمل وكونها فرصة أم تحدى وأجمع الحضور علي أن فئة الشباب هي الأكثر تضرراً أثناء الجائحه خاصة المرأة كما تم اعتبار الجائحة فرصه للابتكار وخروج أفكار جديدة للتكيف والتعايش معها.

وتطرقت بيرهان توفيق، عضو منظمة العمل الدولية ILO بالقاهرة إلى نقطة تحديد سمات رائد الأعمال، وما هي التحديات التي تواجهه عن طريق مناقشة متبادلة مع الحضور أسفرت عن أنه تم تغيير الصورة النمطية عن رواد الأعمال من كونه مقتصراً علي شاباً لديه رأس مال وتعليم متقدم إلى كونه شخصًا يتوافر لديه الأفكار والابتكار والجرأة والقدرة علي اتخاذ القرارات الحاسمة، كما ناقشت قضية إعطاء الدعم لرواد الأعمال من قبل الجهات الحكومية.

كما تخلل ورشه العمل مشاركة الحضور في أنشطة تفاعليه عن طريق تقسيم الحضور إلى مجموعات مختلفة لمشاركة تجربتهم الشخصيه لريادة الأعمال وكيفية إدارة شركاتهم الخاصة وتم استعراض نماذج مؤثره كتجربة الهند بمبادرة صناديق القمامة الذكية وتصنيفها تلقائياً حسب نموذج حسابي وحدسي، وأيضا مبادرة تعليمية ومجتمعيه لتعليم اللغة العربية والقرآن، بالإضافة إلى نماذج مصريه مميزة مثل تجربة بيتر تامر خريج البرنامج الرئاسي ومشروعه في العمل علي أبحاث تسويقية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وفي ختام الورشة قدم حسن منسى من مؤسسة Flat labs تجربته الشخصية في مجال ريادة الأعمال متحدثًا عن التحديات التي تواجهها الشركات الناشئة، واتفق المتحدثون في نهاية الورشة على تحقيق هدف أساسي يتعلق ببناء عقلية رواد الأعمال وتشجيعهم على التفكير الريادي والإبداعي.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.