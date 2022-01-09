مسرح شباب العالم أكبر تجمع للموهوبين وأبناء قرى حياة "كريمة" مفاجأة العروض

محمد اسماعيل - القاهرة - شرم الشيخ- أ ش أ:

يترقب شباب العالم الواعد من أصحاب المواهب من مختلف الثقافات إنطلاق النسخة الثالثة من مسرح شباب العالم، تحت شعار (الفنون والثقافة جزء من التنمية وحق من حقوق الإنسان)، وذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبات مسرح شباب العالم، نقطة التقاء أسسها الشباب من أجل الشباب؛ تجمع الفنانين الواعدين من جميع أنحاء العالم لتقديم مواهبهم والتعبير عن ثقافاتهم عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث انطلق المسرح في نسخته الأولى بمنتدى شباب العالم في عام 2018 وحقق نجاحًا غير مسبوق وعلى مدار عامين ضم المسرح 300 موهبة من 27 جنسية مختلفة، وقدم 44 عرضًا، كما استضاف المسرح أكثر من 127 جنسية ويشارك في عروض النسخة الثالثة فنان أو أكثر من أبناء قرى المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري حياة كريمة.

فرقة نودولوفو تشارك بالعروض

وتشارك في عروض النسخة الثالثة للمسرح أيضا فرقة نودولوفو Ndolovu الإفريقية الشهيرة من جنوب إفريقيا، وتضم الفرقة مجموعة من المواهب الشابة الرائعة التي تجمع بين الرقص والغناء في إطار استعراضي مبهج يعكس العديد من مظاهر السعادة والمرح، حيث تقدم الفرقة الشابة مجموعة مميزة من الأغاني المشهورة عالميا.

ووصلت الفرقة إلى نهائيات برنامج اكتشاف المواهب الأشهر AMERICA's GOT Talent، كما أعادت الفرقة تقديم عديد من الأغاني العالمية بأسلوب فني جديد ونشرتها على موقع يوتيوب محققة ملايين المشاهدات، واستطاع أعضاء الفرقة الوصول إلى العالمية بالرغم من التحديات الصعبة التي عايشوها.

النسخة الأولى من المسرح

وانطلقت النسخة الأولى من المسرح في 2018، حيث جمع مسرح شباب العالم 132 فنانًا من 23 دولة، التقوا فيه كغرباء وخرجوا منه كأصدقاء مقربين صانعين ذكريات لا تُنسى.. فكان بمثابة مركز للإبداع استطاعوا من خلاله تقديم مواهبهم الفائقة والتعبير عن ثقافاتهم عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بما فيها الموسيقى، والتمثيل المسرحي، وستاند آب كوميدي، والرسم، والرقص، إلخ؛ هذا بالإضافة إلى مشاركتهم بقصص نجاحهم في جلسات تحفيزية ملهمة.

ومن بين التجارب المميزة والفريدة التي شهدها الممثلون المسرحيون أيضًا تنفيذًا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام منتدى شباب العالم 2017؛ انعقاد ورشة عمل مدتها أسبوعين جمعت 31 فنانًا وفنانة شابة بمجال التمثيل من 12 دولة مختلفة، والتي في نهايتها خرجوا بنتاج مثمر يعد رائعة فنية في حد ذاته وهو العرض المسرحي "الزائر".

النسخة الثانية من المسرح

جاءت النسخة الثانية من المسرح ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المنتدى خلال عام 2019 تحت شعار (الفنون .. إحياءً للإنسانية)، وتضمنت العديد من الفقرات والعروض المختلفة، وبدأت فعاليات هذه النسخة بمسرحية "المحاكمة" وناقشت قضايا إنسانية وتم عرضها في إطار فني متفرد عن الصراعات التي تواجه البشرية، بمشاركة 16 جنسية مختلفة حول العالم بخلاف الفنانين المصريين.

كما أقامت إدارة المسرح في نسخته الثانية ورشة خاصة لخمسة من الفنانين الشباب من دول (روسيا - الكاميرون - نيجيريا - البوسنة والهرسك) الذين شاركوا بفعاليات النسخة الأولى للمسرح، كما تضمنت النسخة الثانية للمسرح عروضا مختلفة بمشاركة نجمتين من الوطن العربي تمثلان جيلين مختلفين، الأول مثلته المطربة التونسية غالية بنعلي والملقبة بـ "سفيرة الغناء العربي"، أما الجيل الثاني فمثلته المطربة اللبنانية الصاعدة ماريتا حلاني.

التسجيل في المسرح

يشار إلى أن إدارة منتدى شباب العالم فتحت باب التسجيل للمشاركة بعروض المسرح في نسخته الثالثة لأصحاب المواهب وامتد التسجيل لتجارب الأداء الخاصة بالمسرح حتى 15 ديسمبر الماضي، وتم ذلك من خلال ملء نموذج التسجيل عبر الموقع الرسمي لمنتدى شباب العالم.

يذكر أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.