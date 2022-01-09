قوات بقيادة روسية تحرس منشآت إستراتيجية في كازاخستان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 يناير 2022 01:36 مساءً - منذ 53 دقيقة

قال مكتب الرئاسة في كازاخستان اليوم الأحد إن عددا من ”المنشآت الإستراتيجية“ في البلاد يخضع لحراسة تحالف عسكري تقوده روسيا دعِي لاستعادة النظام وسط أكثر أعمال العنف دموية منذ الاستقلال قبل 30 عاما.

وقتِل العشرات واعتقِل الآلاف وشهدت مبان حكومية في أنحاء كازاخستان أعمال حرق على مدى الأسبوع الماضي؛ ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف إلى إصدار الأوامر للقوات بإطلاق النار للقضاء على الاضطرابات التي قال إن مسؤوليتها تقع على من وصفهم بـ ”قطاع طرق وإرهابيين“.

ويأتي نشر قوات بقيادة روسية من دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي بدعوة من الرئيس توكاييف في وقت تشهد فيه العلاقات بين الشرق والغرب مزيدا من التوتر، فيما تستعد موسكو وواشنطن لمحادثات حول الأزمة الأوكرانية.

وذكر مكتب الرئاسة في بيان تناول تفاصيل اجتماع للاطلاع على الوضع الأمني برئاسة الرئيس توكاييف أنه ”تم نقل عدد من المنشآت الإستراتيجية تحت حماية القوات المتحدة لحفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي“.

ولم يحدد بيان مكتب الرئاسة تلك المنشآت.

وأفادت الحكومة الكازاخية بأن السلطات ألقت القبض على 5800 شخص لصلتهم بالاضطرابات من بينهم ”عدد كبير“ من الرعايا الأجانب.

وأضافت الحكومة الكازاخية أن الوضع استقر في جميع المناطق.

وبدأت المظاهرات في كازاخستان اعتراضا على زيادة أسعار الوقود ثم تصاعدت لتتحول إلى حركة احتجاج واسعة ضد حكومة الرئيس الحالي قاسم جومارت توكاييف والرئيس السابق نور سلطان نزارباييف الذي خلفه في حكم الجمهورية السوفيتية السابقة الغنية بالموارد والواقعة في قارة آسيا الوسطى.

وكان نزارباييف البالغ من العمر81 عاما الرئيس الأطول بقاء في الحكم في أي من الجمهوريات السوفيتية السابقة إلى أنْ ترك منصبه للرئيس توكاييف في عام 2019.

ويعتقد كثيرون أن أسرة نزارباييف تحتفظ بنفوذها في العاصمة نور سلطان التي تحمل اسمه.

وأقال الرئيس توكاييف يوم الأربعاء الماضي نزارباييف من منصب رئيس مجلس الأمن في البلاد، وهو الدور الذي ظل يمارس من خلاله نفوذا كبيرا.

وأعلن جهاز الأمن الوطني في البلاد اعتقال كريم ماسيموف، الذي عزله الرئيس توكاييف من منصب رئيس الوزراء الأسبوع الماضي للاشتباه في حدوث خيانة.