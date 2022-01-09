شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 343 عاماً من غرقها.. العثور على حطام السفينة «جريفن» وكشف اللغز البحري (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

عثر اثنان من الصيادين على حطام السفينة «جريفن» التي تعتبر واحدة من أكثر الألغاز البحرية شهرة في أمريكا.

وعن طريق الصيادين، تم العثور على السفينة الكبيرة التي بناها الفرنسي ريني روبرت كافاليي، في رحلتها الأولى منذ حوالي 343 عاما، وفق «روسيا اليوم».

واختفت السفينة التي تم بناؤها بهدف إيجاد طريق عبر البحيرات العظمى في أمريكا الشمالية للوصول إلى الصين واليابان، أثناء حملها شحنة ثمينة من الفراء، ومنذ اختفائها، تم اعتبارها اللغز المحير والهدف الثمين لصيادي حطام السفن.

وأكد الصيادان ستيفي وكاثي ليبرت أن «جريفن» تطابق الحطام الذي تم العثور عليه في عام 2018 بالقرب من جزيرة بوفرتي في بحيرة ميشيجان، لافتين إلى أن الجزء الذي تم اكتشافه على بعد أميال قليلة في عام 2001، هو أحد أجزاء السفينة.

ويتوقع الصياد ليبرت أن السفينة تعرضت لعاصفة استمرت 4 أيام على الأقل، مما أدى إلى قطع المقصورة قبل غرق بقية السفينة، مؤكدًا أن شحنة الفراء التي تقدر قيمتها الآن بـ 640 ألف جنيه إسترليني، قد هوت معها حيث قاع البحر المظلم.