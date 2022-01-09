كانت مقررة السبت..المبعوثة الأممية إلى ليبيا تؤجل زيارة مدينة بني الوليد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، تأجيل زيارتها التي كانت مقررة السبت، إلى مدينة بني وليد، دون أن تذكر الأسباب.



وأكدت وليامز في تغريدة على حسابها بموقع تويتر أن تأجيل الزيارة "لا يعني أبدًا إلغاءها"، موضحة حرصها على زيارة المدينة ومتابعة التنسيق لتحديد موعد جديد لها "في أقرب وقت"، بحسب ما نقل موقع "بوابة الوسط" الإخباري الليبي.

وقالت وليامز: "أود شكر المجلس البلدي والمجلس الاجتماعي على جهودهم الطيبة، وأظل حريصة جداً على زيارة المدينة ومتابعة التنسيق لتحديد موعد الزيارة في أقرب وقت ممكن للاستماع إليهم في إطار مشاوراتي مع مختلف المكونات الليبية".

وبحثت وليامز، الجمعة، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، "سبل تسهيل إجراء انتخابات ناجحة بأسرع وقت ممكن"، وأكدت، خلال لقاء مع رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، دعم الأمم المتحدة لجميع الجهود التي يقودها الليبيون للتغلب على التحديات المستمرة التي تواجه العملية الانتخابية، ورسم مسار لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.