وزيرة الثقافة تنعى المستشارة تهانى الجبالي: إحدى أهم حارسات القانون



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، ومقرر لجنة مواجهة التطرف والإرهاب بالمجلس الأعلى للثقافة، وعضو لجنة القانون به سابقا، والتي غيبها الموت فجر اليوم الأحد 9 يناير عن عمر يناهز 71 عاما إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت عبدالدايم: إن الراحلة إحدى أهم حارسات القانون وأول امرأة تتولى منصب قضائى في العصر الحديث مؤكدة أنها دافعت بقوة عن الكثير من الحقوق الدستورية للمواطن المصرى ووجهت العزاء لأسرتها وأصدقائها داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته.

يذكر أن المستشارة تهانى الجبالي ولدت فى 20 نوفمبر 1950 وتعد أول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في العصر الحديث، تخرجت في كلية الحقوق جامعة المنصورة عام 1973، وحصلت على الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية والقانون الدستوري، عملت بالمحاماة لمدة 30 سنة، تم انتخابها كأول عضوة في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لتصبح أول سيدة مصرية وعربية تنتخب في هذا المستوى بالاتحاد منذ تأسيسه في عام 1944، تولت لجنة المرأة في اتحاد المحامين العرب، تم انتخابها دورتين على التوالي عضوا بمجلس نقابة المحامين المصرية كأول محامية منذ إنشاء النقابة وتم تعيينها نائب رئيس المحكمة الدستورية كأول قاضية مصرية في 2003.

حصلت على أكثر من 30 وسام ودرع تكريمي، أبرزها درع الأمم المتحدة للعمل الاجتماعي، درع المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية عام 2003، درع العيد الخمسيني لاتحاد المحامين العرب عام 1999، درع الاتحاد النسائي التقدمي عام 2000 م، درع منظمة المرأة العربية عام 2004 م.