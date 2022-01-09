استعدادات مكثفة بمطارَي القاهرة وشرم الشيخ لاستقبال ضيوف منتدى شباب العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أعلن الطـيار محمد منار، وزير الطيران المدني، رفع درجة الاستعداد القصوى بمطارَي القاهرة وشرم الشيخ، وتشكيل فرق عمل بالتنسيق بين جميع الشركات التابعة للوزارة، لتقديم كل التيسيرات لوفود منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، والمقرر إقامتها في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 10 إلى 13 يناير الحالي، وذلك يليق بمكانة مصر وريادتها .

وقال الوزير: كثفت شركة ميناء القاهرة الجوي من استعداداتها بالتنسيق مع مختلف الشركات والجهات المعنية، وشكلت فرق عمل من العلاقات العامة على مدار 24 ساعة؛ لسرعة إنهاء إجراءات وصول الوفود المشاركة القادمة من مختلف دول العالم إلى مطار القاهرة، ثم إنهاء إجراءات سفرها على الرحلات المتجهة إلى شرم الشيخ بالتنسيق مع شركة "مصر للطيران"، وتم تخصيص كاونترات لإنهاء إجراءات وفود المنتدى، وتجهيز صالونات للضيافة في صالات الوصول الدولي والسفر الداخلي مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية .

وأضاف منار: حددت شركة ميناء القاهرة الجوي مسارات خاصة داخل صالات المطار للوفود المشاركة، وتم وضع اللافتات واللوجو الخاص بالمؤتمر، وتشغيل شاشات عرض داخل جميع صالات السفر والوصول بالمطار للترويج للمنتدى وفعالياته طوال فترة انعقاده .

وتابع الوزير: تنظم شركة مصر للطيران الناقل الرسمي لمنتدى شباب العالم، 80 رحلة من مطار القاهرة إلى مطار شرم الشيخ خلال الفترة من 7 إلى 15 يناير الجاري، بأحدث طائرات الشركة لنقل الضيوف المشاركين، مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وانتهت الشركة من تجهيز الجناح الدعائي المخصص لها داخل قاعة منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، والذي تقدم من خلاله مصر للطيران كل التسهيلات اللازمة للوفود المشاركة، وتعريفهم بالخدمات المختلفة التي تقدمها مصر للطيران لمسافريها حول العالم .

وأشار الوزير إلى قيام فرق العمل من مختلف التخصصات بمصر للطيران، بالتنسيق مع كل شركات وزارة الطيران والجهات المعنية، بتقديم كل التيسيرات وحجز التذاكر بالتنسيق مع قطاع السياحة "الكرنك"، وتم وضع شعار المنتدى على متن جميع طائرات الشركة ومقاعد الطائرات على الرحلات الدولية والداخلية، ومعدات وسيارات شركة "مصر للطيران" للخدمات الأرضية؛ للترويج للحدث الكبير على أرض مصر .

وقال الوزير: مطار شرم الشيخ جاهز تمامًا لاستقبال ضيوف المنتدى من خلال لافتات وشعارات المنتدى في صالات السفر والوصول، وتم تشكيل فرق عمل من الشركة المصرية للمطارات، بالتنسيق مع مختلف الشركات على مدار 24 ساعة، لإنهاء إجراءات وصول الوفود المشاركة في المنتدى ومتابعة انتظام حركة التشغيل، كما تم تخصيص 4 كاونترات لإنهاء إجراءات المشاركين في المنتدى مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية .