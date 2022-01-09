الطيب: أكاديمية تدريب الأئمة إحدى أدوات الأزهر لتحقيق حلم السلام العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، إن أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، هي إحدى أدوات تحقيق حلم السلام العالمي.

وأضاف خلال استقباله سفير ليتوانيا بالقاهرة آرتوراس جايليوناس، الأحد، بمقر المشيخة، أن الأكاديمية تستقبل أئمة المسلمين من حول العالم وتستضيفهم على نفقة الأزهر، وتأهيلهم من خلال برنامج معد خصيصا ليناسب كل مجتمع على مدار شهرين متواصلين.

وأشار إلى أنه يتم تدريب الأئمة بالأكاديمية على معالجة المشكلات الحديثة المتعلقة بتفنيد الفكر المتطرف، والموقف الإسلامي من المرأة، وتعايش المسلمين مع غيرهم، ونحرص على أن ينزل الأئمة إلى الشارع المصري ليروا بعينهم ما يدور في الشارع المصري من تعايش بين المسلمين والمسيحين، ليعود هؤلاء الأئمة بفكر وسطي مستنير ومُحَصَّن لينشروا ما تعلموه ليس فقط بين أبناء المسلمين وإنما بين كل أفراد مجتمعاتهم من خلال تعاملهم اليومي.

من جانبه، أعرب سفير ليتوانيا لدى القاهرة، عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر وتقديره لما يقوم به فضيلة الإمام الأكبر من جهود لنشر السلام العالمي.

وأعرب عن تطلعه لأن يرسل الأزهر أئمته للمجتمع الليتواني وأن تستفيد ليتوانيا من برامج أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة، مؤكدا أن الأديان أبقت على تماسك المجتمع الليتواني على مدار عدة قرون، وأن المسلمين والمسيحيين يعيشون في سلام ووئام في ليتوانيا.