ارتفاع إصابات كورونا حول العالم إلى 306 ملايين و80 ألفا و637 حالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 306 ملايين و80 ألفا و637 مصابا، حتى صباح الأحد.



وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و502 ألف و714 حالة، فيما تعافى 258 مليونا و998 ألفا و969 حالة.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأحد، تسجيل 165 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 159 في اليوم السابق.

وذكر بيان من اللجنة أن 92 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 95 قبل يوم. وسُجل معظم الإصابات المحلية الجديدة في إقليمي خنان وشنشي.

وسجلت الصين أيضا 46 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض نزولا من 52 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وذكرت اللجنة أن برالصين الرئيسي سجل حتى يوم السبت 103619 إصابة مؤكدة. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

أظهرت بيانات رسمية تسجيل المكسيك عددا قياسيا من الإصابات اليومية المؤكدة بكوفيد-19، السبت، بعد تسجيل أكثر من 30 ألف إصابة.

وسجلت وزارة الصحة 30671 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت بعد تسجيل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة في كل يوم من الأيام الثلاثة السابقة.

ولكن لم يسجل عدد وفيات كوفيد-19 ارتفاعا مماثلا خلال الأيام الأخيرة مع تسجيل 202 وفاة مؤكدة يوم السبت.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكورونا في المكسيك منذ بدء الجائحة 4 ملايين و113789 وعدد الوفيات 300303.

سجلت الهند 159632 إصابة جديدة بكوفيد-19، الأحد، مع استمرار تفشي سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا بسرعة في البلاد.

وسجلت أيضا وزارة الصحة 327 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 483790، وبلغ إجمالي الإصابات 35.52 مليون إصابة.

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 49303 إصابات و115 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وطبقا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل حتى الآن 22 مليونا و499525 إصابة منذ بداية الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 619937.