اليوم.. البرلمان العراقي الجديد يعقد أولى جلساته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يعقد البرلمان العراقي الجديد اليوم الأحد أولى جلساته بعد إعلان المحكمة الاتحادية العليا في البلاد المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.



وأعلنت الدائرة الإعلامية في البرلمان العراقي أن النائب محمود المشهداني سيرأس جلسة البرلمان العراقي كونه أكبر الأعضاء سناً ومن ثم يتم ترديد القسم.

وبحسب مصادر سياسية عراقية فإن البرلمان سيرفع جلسته اليوم لحين التوصل إلى اتفاقات بين الكتل الفائزة بالانتخابات لتسمية المرشحين لاشغال مناصب رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان.

وتسعى الكتل السياسية العراقية إلى التوصل إلى تفاهمات قبيل عقد الجلسة الأولى للبرلمان والدخول إلى قبة البرلمان باتفاقات لضمان تمرير المرشحين لشغل المناصب العليا والكتلة الأكثر عدداً التي سيعهد إليها تسمية رئيس الحكومة وتشكيل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة.