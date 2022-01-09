الصين.. تسجيل 165 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد تسجيل 165 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم السبت، ارتفاعاً من 159 في اليوم السابق.



وذكر بيان من اللجنة أن 92 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً، مقارنة مع 95 قبل يوم. وسُجل معظم الإصابات المحلية الجديدة في إقليمي خنان وشنشي.

وسجلت الصين أيضا 46 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض نزولا من 52 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وذكرت اللجنة أن برالصين الرئيسي سجل حتى يوم السبت 103619 إصابة مؤكدة. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 4636.