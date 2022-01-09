البرازيل.. 6 قتلى و20 مفقودا في انهيار صخري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

لقي ما لا يقل عن 6 أشخاص حتفهم وأصيب 9 بجروح خطيرة عندما انهار جدار من الصخور فوق زوارق أسفل شلال في جنوب شرق البرازيل، السبت.



وقالت إدارة إطفاء محلية، إن برجا من الصخور انفصل فجأة عن جدار جبلي مطل على واد ضيق وانهار على عدة قوارب سياحية، دافعا بموجة ضخمة فوق البحيرة في كابيتوليو بولاية ميناس جيرايس.

وأظهرت مقاطع مصورة بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي سياحا يصرخون بينما تصطدم كتلة ضخمة من الصخور بالمياه، فيما غرق زورق واحد على الأقل إثر تحطمه في حين فرت زوارق أخرى طلبا للنجاة.

وقال منقذون، منهم غواصون، إنهم يبحثون عن 20 شخصا يُعتقد أنهم في عداد المفقودين.

وأُصيب الضحايا الـ9 بكسور في العظام ونُقل أحدهم في حالة خطيرة إلى مستشفى مصابا بجروح في الرأس والوجه.

وقال بيدرو أيهارا المتحدث باسم إدارة الإطفاء، في تصريحات صحفية، إن "نحو 23 آخرين عولجوا من إصابات طفيفة".

وتشهد المنطقة هطول أمطار غزيرة منذ أسبوعين، وهو السبب الذي ربما يكون قد أدي إلى تفكيك الصخور.