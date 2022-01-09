إصابة 13 شرطيا في هجوم إرهابي بكولومبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أصيب 13 شرطيا بجروح في هجوم إرهابي بالقنابل على شاحنة تابعة للشرطة في العاصمة الكولومبية كالي.



جاء ذلك بحسب ما أعلنه مدير الشرطة الكولومبية، خورخي لويس فارجاس، على موقع "تويتر"، مساء السبت.

وبحسب التقارير فقد انفجرت القنبلة التي يتم التحكم فيها عن بعد، وعرضت مدينة كالي 70 مليون بيزو (ما يعادل 15000 يورو) كمكافآت مقابل الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى القبض على المسؤولين عن الهجوم.

ووصف رئيس كولومبيا إيفان دوكي، استهداف الشاحنة بـ"الهجوم الإرهابي الجبان".

وأوضح دوكي أن "مليشيات ما يسمى جيش التحرير الوطني (إي إل إن) التي تخوض حرب عصابات ضد الحكومة هي المسؤولة عن الهجوم وأعمال العنف التي اندلعت قبل أشهر".

وأضاف الرئيس: "من مصلحتهم الواضحة التأثير على الانتخابات الرئاسية، المقررة العام الجاري".

وكانت كولومبيا الواقعة في أمريكا الجنوبية عانت على مدى عقود من نزاع مسلح بين القوات المسلحة الحكومية وجماعات حرب العصابات اليسارية والجماعات شبه العسكرية اليمينية.

وكانت أكبر منظمة متمردة وهي "قوات كولومبيا الثورية المسلحة" المعروفة اختصارا باسم "فارك"، وقعت معاهدة سلام مع الحكومة عام 2016 ما أدى إلى تحسن الوضع الأمني في البلاد منذ ذلك الحين.

إلا أن الهجمات على الشرطة والمؤسسات العامة في كولومبيا تكررت في السنوات الأخيرة، ونسبت المسؤولية عنها إلى المنشقين عن فارك أو أعضاء جيش التحرير الوطني الذين ما زالوا نشطين.

واندلعت أيضا في العام الماضي احتجاجات اجتماعية عنيفة استمرت عدة أشهر في جميع أنحاء البلاد، خاصة في كالي، قتل خلالها ما لا يقل عن 20 شخصا معظمهم بسبب عنف الشرطة.