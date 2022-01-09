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إصابة وريثة عرش السويد الأميرة فيكتوريا بكورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة وريثة عرش السويد الأميرة فيكتوريا بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 يناير 2022

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أعلن البلاط الملكي،، أن الفحوص أثبتت إصابة وريثة عرش السويد الأميرة فيكتوريا بفيروس (كوفيد 19).

 

وأوضح البلاط أن فيكتوريا تعاني أعراض نزلة برد، مشيراً إلى أن حصلت على اللقاح بشكل كامل.

 

وفي الأسبوع الماضي، أثبتت الفحوص إصابة والديها ملك وملكة السويد بكوفيد-19.

 

وذكر البلاط الملكي، في بيان، أن الأميرة، التي أصيبت بالفيروس من قبل، عُزلت مع أسرتها في المنزل

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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