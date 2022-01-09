إصابة وريثة عرش السويد الأميرة فيكتوريا بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن البلاط الملكي،، أن الفحوص أثبتت إصابة وريثة عرش السويد الأميرة فيكتوريا بفيروس كورونا (كوفيد 19).



وأوضح البلاط أن فيكتوريا تعاني أعراض نزلة برد، مشيراً إلى أن حصلت على اللقاح بشكل كامل.

وفي الأسبوع الماضي، أثبتت الفحوص إصابة والديها ملك وملكة السويد بكوفيد-19.

وذكر البلاط الملكي، في بيان، أن الأميرة، التي أصيبت بالفيروس من قبل، عُزلت مع أسرتها في المنزل