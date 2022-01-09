حدث ليلا| أقوال محمد الأمين في قضية "فتيات دار الأيتام".. وتطورات أزمة مُعلمة المنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

29 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 901 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 326265 حتى اليوم.

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https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2022/1/9/2155358

ماذا قال محمد الأمين أمام النيابة في اتهامه بهتك عرض "فتيات دار الأيتام"

نفى رجل الأعمال محمد الأمين الاتهامات المنسوبة ضده بهتك عرض فتيات في دار أيتام يمتلكها في بني سويف.

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توجيهات حكومية جديدة بشأن منظومة الدعم لتأكيد وصوله إلى مستحقيه

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة إجراءات هيكلة منظومة الدعم؛ بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

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أم و3 أطفال.. وصول ضحايا "أتوبيس طور سيناء" إلى مسقط رأسهم في المنيا - فيديو

شيّع أهالي قرية منشية اليوسفي في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، جثامين سيدة وأبنائها الثلاثة، بعد أن لقوا مصرعهم جميعا خلال حادث تصادم أتوبيس وسيارة ميكروباص على الطريق الدولي بمحافظة جنوب سيناء، والذي أسفر عن مصرع 16 وإصابة 17 آخرين.

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نهاد أبو القمصان تطالب بفتح تحقيق بواقعة فيديو مُعلمة المنصورة

قالت نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن القانون المصري قد شدد العقوبى ضد مرتكبي الجرائم الإلكترونية في القانون الصادر عام 2018 خاصة المادة 25 منه، لتصل العقوبة فيه غرامة لـ100 ألف جنيه أو الحبس لمدة 6 أشهر، مضيفة: "في حالة تزوير أو تركيب الصور أو كتابة تعليقات مخلة عليها فتصل العقوبة إلى 5 سنوات سجن".

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https://www.masrawy.com/news/news-videos/details/2022/1/9/2155359

تنسيقية شباب الأحزاب: جائحة كورونا كانت اختبار للبنية التحتية التكنولوجية المصرية

قال الدكتور محمد غنيم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يجب توجيه الشكر لإدارة المنتدى على النجاح في إقامة المنتدى والتحدي الذي أسند إليها في ظل جائحة كورونا، والتنظيم الأكثر من رائع والاهتمام بالمشاركين لحظة بلحظة، والشكر للدولة المصرية على إقامة المنتدى في هذ التوقيت في نسخته الرابعة.

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https://www.masrawy.com/news/news-videos/details/2022/1/8/2155351

التعليم تكشف موقف الطلاب من الامتحانات حال حدوث اضطرابات جوية

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من أداء الامتحانات حال حدوث موجة للطقس سيء أثناء الامتحانات.

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https://www.masrawy.com/news/education-schooleducation/details/2022/1/8/2155347

كواليس اعتداء طبيب على مريض بالخرطوم بالطالبية.. ومصادر: "المركز متشمع"

كشفت مصادر أمنية مسؤولة تفاصيل مقطع فيديو متداول يظهر خلاله طبيب يعتدي بخرطوم على مريض داخل منشأة علاجية بمحافظة الجيزة.

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https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2022/1/8/2155343

وزيرة التضامن: محمد الأمين حاول التواصل معي بعد ثبوت واقعة فتيات دار الأيتام

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن رجل الأعمال محمد الأمين حاول الاتصال بها بعد ثبوت واقعة الاعتداء على فتيات دار الأيتام المملوكة له ببني سويف، إلا أنها امتنعت عن الرد عليه.

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https://www.masrawy.com/news/news-videos/details/2022/1/8/2155287