شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف محددة لقانون دمج صندوق تحسين الأقطان فى معهد بحوث القطن.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأتي مشروع قانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية فى "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية، في إطار خطة شاملة من جانب الدولة لتطوير وتحسين منظومة أداء الجهات التابعة لها، وتنفيذ خطة الإصلاح الإدارى الشامل، وضمن ذلك تطوير وهيكلة بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وصولًا لتمكينها من أداء مسئوليتها على النحو الأكمل، والذي وافق عليه مجلس النواب في المجموع.

ويقضي التشريع بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في مركز البحوث الزراعية ” معهد بحوث القطن” على أن يحل مركز البحوث الزراعية محل الصندوق في مباشرة كافة الاختصاصات وماله من حقوق وما عليه من التزامات، نقل العاملين بصندوق تحسين الاقطان المصرية الموجودين بالخدمة الى مركز البحوث الزراعية بذات مراكزهم وأوضاعهم الوظيفية والمالية وفرض رسم حليج إضافي، بقيمة 20 جنيه، عن كل 50 كيلو جرام من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف.

وتتمثل أهداف مشروع القانون في :

- تطوير وهيكلة ودمج بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للحد من التضارب فى الاختصاصات والآراء الفنية وازدواجية العمل.

-تحسين إنتاجية ومرتبة القطن المصرى.

- توحيد الجهود البحثية بين كل من صندوق تحسين الأقطان ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية التابعين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

-توحيد جهات المراقبة على إنتاج وتطوير القطن المصرى.

- تنفيذ آليات برامج الإصلاح الإدارى بجميع أجهزة الدولة للارتقاء بمستوى الأداء الحكومى والخدمات المقدمة للمواطنين .

- إحداث التكامل بين جميع القطاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.