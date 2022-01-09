شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مهام المعهد المصرفى وفقا للقانون.. أبرزها تنمية مهارات العاملين بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، أن المعهد المصرفي له عدد من المهام الرئيسية منها على سبيل المثال تنمية المهارات في الأعمال المصرفية والمالية والنقدية وغيرها وتطوير قواعد العمل المهنى إلى جانب إيفاد بعثات للخارج للتعرف على المستحدثات في مجال العمل المصرفي.

تجدر الإشارة إلى أن المعهد المصرفي يتبع البنك المركزي، وتكون له شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتصدر له قوائم مالية سنوية، وتبدأ السنة المالية للمعهد في بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويرحل الفائض أو العجز إلى ميزانية العام التالي، ويكون مقره الرئيسي بمحافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع خارجها .

ونستعرض فيما يلى عددا من مهام المعهد المصرفي: