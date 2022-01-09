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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف بدا مطار رفيق الحريري بعد انقطاع التيار عن عموم لبنان! والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
عم الظلام الدامس مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد انقطاع التيار الكهربائي عن لبنان بأكملها.
وفي وقت سابق، تسبب تحرك احتجاجي باتجاه محطة التحويل الكهربائية الرئيسية في منطقة عرمون، مساء اليوم السبت، إلى انقطاع الكهرباء عن المناطق اللبنانية.
ونقلت وسائل إعلام لبنانية أن التحرك الاحتجاجي الذي استهدف المحطة تخللته عمليات عبث بمحتوياتها إذ تم قطع محول الربط 150 – 220 كيلوفولت وفتح قواطع ربط معمل الزهراني بمحطة عرمون.
وقد تسبب التحرك الاحتجاجي والذي استهدف المحطة، في انفصال كافة المعامل الكهربائية عن الشبكة العامة.
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