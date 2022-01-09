شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بتنسيقية الأحزاب: مشاركة شباب من 196 دولة بالعالم بمنتدى الشباب يدل على نجاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شيرين خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حالة الحوار التي يدشنها منتدى شباب العالم على كافة المستويات، ومدى الإقبال الكبير للشباب من 196 دولة من جميع قارات العالم، يدل على دور مصر الرائع ونجاح تجربة منتدى شباب العالم في ظل دعم الرئيس السيسي لكافة الأفكار الشبابية، التي تنم عن الإبداع والوعي ومدى فهم وإبداع الشباب المصري.

أضافت شيرين خالد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن منتدى شباب العالم في نسخه السابقة، كان له أبعادًا كبيرة جدا لمدى منجزات الدولة المصرية أمام شباب العالم والذين يصبحوا سفراء لمصر في دولهم عندما ينتهوا من فعاليات المنتدى ويعودون إلى بلادهم.

وتابعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه يجب تسليط الضوء على الروح الموجودة لدى القيادة السياسية، وحالة الحوار التي تتم بينها وبين الشباب خلال المنتديات، مردفه: "توصيات منتدى شباب العالم مهمة للغاية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كان قد تم الإعلان عنها في منتدى الشباب في 2018، وإذا نظرنا إلى الحياة السياسية المصرية، سنجد بصمة حقيقية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بها، مما يدل على نجاح هذه التجربة المنبثقة من حدث عالمي مثل منتدى شباب العالم".