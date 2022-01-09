بسبب الشبورة.. كليات طب وحقوق وتجارة المنصورة يعلنان تعديل موعد الأمتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

أصدرت كليات الطب البشري و التجارة والحقوق بجامعة المنصورة، اليوم الأحد، بيانا، لتعديلات مواعيد الامتحانات بداية من اليوم وحتى نهاية الأسبوع، بسبب سوء الأحوال الجوية وحرصا على سلامة الطلاب بسبب الشبورة المائية الكثيفة والتي تحجب الرؤية.

وقال بيان كلية التجارة أن الامتحانات تبدأ للفترة الأولى من التاسعة صباحا، وحتى الحادية عشر، والفترة الثانية من الثانية عشر وحتى الثانية، والفترة الثالثة من الرابعة وحتى السادسة مساءً

وذكر بيان كلية الطب بانه تقرر تأخير موعد امتحانات الفرقة السادسة غدا لمظة ساعة.

وفي كلية الحقوق قرر الدكتور شريف خاطر عميد الكلية تأخير موعد بدء الامتحانات ساعة في الفترتين خلال هذا الاسبوع فقط حتى الخميس،

مراعاة لظروف الطقس، وكثافة الضباب حرصا على الطلاب.

وأوضح خاطر في بيان له، أن الامتحانات ستبدأ في الفترة الأولى الساعة ١١ صباحا وحتى الواحدة ظهرا،

والفترة الثانية من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الرابعة عصرا.