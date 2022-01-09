أم و3 أطفال.. وصول ضحايا "أتوبيس طور سيناء" إلى مسقط رأسهم في المنيا - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

شيّع أهالي قرية منشية اليوسفي في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، جثامين سيدة وأبنائها الثلاثة، بعد أن لقوا مصرعهم جميعا خلال حادث تصادم أتوبيس وسيارة ميكروباص على الطريق الدولي بمحافظة جنوب سيناء، والذي أسفر عن مصرع 16 وإصابة 17 آخرين.

استقبلت مقابر قرية البهنسا في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، جثامين سيدة تدعى سارة جمعة محمد حسن، وأبنائها الثلاثة خديجة علي الناجي 8 أعوام، وحمزة 10 أعوام، ومحمد 3 أعوام.

سيطرت حالة من الحزن على عددًا من قرى مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، بعد أن فقدوا 13 من ذويهم خلال حادث تصادم أتوبيس وسيارة ميكروباص، على الطريق الدولي بمحافظة جنوب سيناء.

وحددت الأجهزة المختصة بمحافظة جنوب سيناء، هوية المتوفين في حادث تصادم أتوبيس غرب ووسط الدلتا مع ميكروباص، والذي وقع السبت على الطريق الدولي بجنوب سيناء، وتسبب في مصرع 16 شخصًا وإصابة 18 آخرين.

أسفر الحادث عن مصرع كل من محمود عبدالرحيم محمد أحمد، وعادل زايد جمال، وأحمد مصطفى محمد أبو النور، وأحمد شعبان محمد أحمد، ومحمد جابر رمضان سائق الأتوبيس، وأشرف محمود إسماعيل، وكمال محمد عبدالفتاح علي، وضاحي محمود، ورجب السيد أحمد، وجاري التعرف على هوية باقي الجثث.

كانت مديرية أمن جنوب سيناء تلقت اليوم السبت، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص رقم (ب.ص- 8994) وأتوبيس نقل عام رقم (ج.ط.أ- 2695)، على بعد 10 كيلو مترات من مدينة طور سيناء، وأسفر عن وقوع 16 حالة وفاة، وإصابة 18 آخرين.