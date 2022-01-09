محتجون يتوعدون ماكرون… “سننغص عليك حياتك”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 يناير 2022 01:13 صباحاً - منذ 32 دقيقة

تجمع محتجون مناهضون للقاحات في مدن مختلفة في أنحاء فرنسا اليوم، تعبيرا عن رفضهم لقول الرئيس إيمانويل ماكرون إنه “سينغص حياة” من يرفضون لقاحات كوفيد-19 بأن يشدد القيود على حرياتهم المدنية.

ومنذ أيام قال ماكرون إنه يريد أن يضيق على من لم يتلقوا اللقاحات وذلك بأن ينغص عليهم حياتهم إلى أن ينتهي بهم الأمر بالتطعيم. ووصف من لم يحصنوا أنفسهم باللقاحات بأنهم غير مسؤولين ولا يستحقون أن يُعتبروا مواطنين.

وفي باريس، رد المحتجون على ماكرون بالمثل مستخدمين ذات الكلمات التي سبق له أن استخدمها وهتفوا “سننغص عليك حياتك”.

ورفع آخرون لافتات كُتب عليها “لا لتصريح المرور الخاص باللقاحات” في إشارة إلى مسعى ماكرون لاستصدار تشريع يلزم السكان بإبراز ما يثبت تلقيهم التطعيم للسماح لهم بدخول أماكن مثل المقاهي والحانات والمتاحف.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مناوشات بين المحتجين والشرطة في إحدى الساحات. وتجمع المحتجون أيضا في مارسيليا ونانت ولو مان من بين مدن أخرى.

ويتهم المحتجون ماكرون بخنق حرياتهم والتفرقة في المعاملة بين المواطنين. ويقول ماكرون إن الحرية تنطوي على مسؤوليات من بينها الحفاظ على صحة الآخرين.