كبير المفاوضين الإيرانيين: العد العكسي للتوصل إلى اتفاق نهائي بدأ

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 يناير 2022 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا علي باقري كني أن “العد العكسي للتوصل إلى اتفاق نهائي قد بدأ”.

وأكد باقري كني في تصريح للصحفيين عقب اجتماع بين ممثلي مجموعة (5+1) في فيينا أن المحادثات تحرز تقدما، مشيرا إلى أن معظم الدول المشاركة في هذه المحادثات تقر بهذا التقدم المحرز.

ولفت إلى أن الخلافات في المفاوضات حول رفع العقوبات الأميركية المفروضة على طهران “تتقلص”، مضيفا: “بدأ العد التنازلي للتوصل إلى اتفاق نهائي”.

من جانبه أكد المبعوث الروسي ميخاييل أوليانوف إن الجو في محادثات فيينا إيجابي وعملي، كما أكد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري أن الخلافات تنحسر، بينما أعلنت كوريا الجنوبية اتفاقها مع إيران على إجراء محادثات على مستوى الخبراء بشأن أموال طهران المجمدة في كوريا.

وأضاف أوليانوف -في تغريدة له- أن المحادثات تتحرك قدما بشكل تدريجي، وذلك انطلاقا من اتصالاته مع نظرائه الذين أكد أنهم يشاركونه هذا التقييم.

وأشار إلى أن كل المشاركين في مفاوضات النووي الإيراني يعترفون بحدوث تقدم في ملفي رفع العقوبات الأميركية على إيران واستعادة الاتفاق النووي، لكنه استدرك في تغريدة أنه لا بد من جهود إضافية متواصلة لتحقيق هذا الهدف.