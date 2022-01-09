شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوطنية للإعلام: المبلغ المخصص لنا 220 مليون جنيه منذ 2011 حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حسين زين، إن الهيئة لديها صعوبات مالية، والتزامات تزداد كل يوم، مشيرا إلى أن المبلغ المخصص للهيئة منذ عام 2011، ويشمل كافة البنود المالية وهو 220 مليون جنيه، وهو مخصص لكل شيء، الأجور الثابتة والحوافز والتشغيل والتقنية والصيانة وكل شيء، وهو ثابت لم يتغير منذ ذلك التاريخ.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية شافكي المنيري ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "الناس متخيلة أن الإعلام مجرد استديو ويتم التصوير والبث فقط، ولكن هناك العديد من الأشياء التي تجتمع لتخرج الصورة والمحتوى الذي يحقق التنافسية المطلوبة مع باقي القنوات".

وقال: "المخصص لنا 220 مليون جنيه، في ظل الزيادات وتعويم الجنيه، بالإضافة إلى أزمة كورونا، والحياة لم تكن مبشرة، إلا أنه تم تخطي تلك العقبات، أما بالنسبة للعاملين، هو ليس غضب، بقدر ما هو رغبة منهم في أنهم يتمنوا أن يعود مبنى ماسبيرو كما كان في السابق".

وتابع: "كنا نوفي بأجزاء كثيرة من الالتزامات على الرغم من أنها لم تكن تسير بصورة منتظمة إلا أنها كانت تتم، وهناك استجابة سريعة من الحكومة وتم ضخ 60 مليون جنيه كمرحلة أولى، ويتم التعامل من هذا المبلغ مع المتجمدات والعلاوات منذ 2017، ولكن الصعوبات المالية تتمثل في أن المخصصات 220 مليون ويتم تحصيل 40 مليون إيرادات الهيئة، ونحن نرغب في أن يكون هناك 120 مليون فوق الـ 220 وليس 40 مليون فقط".