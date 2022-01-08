طهران بشأن 'محادثات فيينا': العد العكسي بدأ

وأكد باقري كني في تصريح للصحفيين عقب اجتماع بين ممثلي مجموعة (5+1) في فيينا أن المحادثات تحرز تقدما، مشيرا إلى أن معظم الدول المشاركة في هذه المحادثات تقر بهذا التقدم المحرز.

ولفت إلى أن الخلافات في المفاوضات حول رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران "تتقلص"، مضيفا: "بدأ العد التنازلي للتوصل إلى اتفاق نهائي".