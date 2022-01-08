أبو رغيف بذكرى تأسيس الشرطة: يعملون ليلاً ونهاراً لفرض الامن

بغداد - ياسين صفوان - هنأ وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الفريق الاول احمد ابو رغيف، السبت، بذكرى تأسيس الشرطة، مؤكداً أنهم يعملون ليلاً ونهاراً لفرض الامن.

وقال ابو رغيف في بيان، "نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات الى رجال العيون الساهرة بجميع صنوفهم وتشكيلاتهم ابطال وزارة الداخلية الذين كانوا ومازالوا يعملون ليلا ونهارا من اجل فرض الامن خدمة للعراق وشعبه".

وأضاف "لقد بذلتم جهوداً كبيرة وقدمتم قوافل من المضحين والشهداء والجرحى من اخوانكم الابطال الذين ثبتوا في قواطع المسؤولية"، مشيراً الى أن "هذه مناسبة تستحق ان نحتفي بها جميعا وان يفخر كل عراقي بنعمة الامن والسكنية والحياة الواعدة في ارجاء الوطن التي جاءت بفضل جهودكم وتضحياتكم وبذلتم كل غالي ونفيس لأمن وسلامة المواطنين وحماية أرواحهم وممتلكاتهم".