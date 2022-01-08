شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف موعد تقاضى المعاش حالة وفاة المؤمن عليه وفقا لقانون المعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019، أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة، وفيما يتعلق باستحقاق الأرملة والأرمل فيجب أن يكون الزواج موثقًا أوثابتًا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجاً بأخرى.

ونصت المادة رقم 98 من القانون على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم 7 المرافق للقانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.

ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.

فيما نصت المادة رقم 99 على أنه يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقًا أوثابتًا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجاً بأخرى.

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الحالات التى يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.