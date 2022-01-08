الدفاع الإماراتية تعلن انطلاق تمرين "درع الإمارات المشترك 50"

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم عن انطلاق تمرين "درع الإمارات المشترك 50" في الاتجاه الغربي من المسرح البحري لدولة الإمارات، وسيستمر حتى 14 يناير الجاري، ويأتي هذا التمرين ضمن سلسلة تمارين عملياتية مجدولة للعام 2022 بهدف رفع جاهزية القوات المسلحة بجميع وحداتها الرئيسية.

كما يأتي تنظيم التمرين، وفقا لوكالة الانباء الإماراتية، اليوم السبت، ضمن إطار خطة التدريب والتأهيل لرفع مستوى الجاهزية لوحدات القوات المسلحة للدفاع عن حدود دولة الإمارات براً وبحراً وجواً من أي اخطار أو تحديات مستقبلية في كل الظروف والأوقات.

وقال اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة " إن هذا التمرين هو ترجمة حقيقية لما وصلت إليه القوات المسلحة الإماراتية من مستوى متطور لجميع القدرات البرية والبحرية والجوية لحماية مقدرات ومكتسبات الوطن في مختلف البيئات العملياتية.

وأضاف "نحن فخورون بإنجازات الدولة في المجال العسكري على مدى خمسين عاما في أوقات السلم والحرب ونراهن على قدراتنا العسكرية التي أصبحت محط أنظار وتقدير العالم ".