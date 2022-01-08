149 ألف مستفيد باليمن من الدعم السعودي لمعالجة سوء التغذية

بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يواصل مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية وإدارة حالات سوء التغذية في اليمن تقديم خدماته الطبية والتغذوية للمستفيدين من خلال 48 عيادة متنقلة في 34 مديرية بمحافظات الحديدة، ولحج، وأبين، وتعز، ومأرب، وشبوة، والمهرة، وحضرموت.

وخلال شهر ديسمبر 2021 قدم المشروع 343.215 خدمة صحية مجانية لـ 149.323 مستفيدًا، شكلت نسبة الذكور منهم 34.5%، بينما شكلت نسبة الإناث 65.5%.

مسح تغذوي

وأجري خلال تلك الفترة مسح تغذوي لـ 58.272 طفلا دون 5 سنوات، ولـ 17.733 مستفيدة من النساء الحوامل والمرضعات، وقُدم العلاج لـ 1.353 طفلا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، ولـ 2.104 أطفال من المصابين بسوء التغذية المتوسط، وأيضًا علاج 2.974 امرأة مصابة بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى إجراء 35.585 جلسة توعوية للأمهات الحوامل والمرضعات، كما قدمت ضمن خدمات المشروع الرعاية الصحية الأولية لـ 73.026 مستفيدًا، كما اختتم المشروع الدورة التدريبية التأسيسية في المعالجة المجتمعية لسوء التغذية الحاد التي استهدفت تدريب وتأهيل 400 شخص من الكوادر العاملة في هذا المجال، حول كيفية تقديم العلاجات اللازمة لمختلف الحالات المصابة بسوء التغذية، وإجراءات الفحص والقياسات الجسمانية، وطرق المتابعة والرعاية للأطفال المرضى.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني في ظل الأزمة الراهنة التي يمر بها.

اتفاقية الدعم الإيوائي

من جانبه، أشاد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل نائب رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني الدكتور محمد الزعوري، بتوقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية لتنفيذ مشروع الدعم الإيوائي للعائلات لتوفير الدعم الإيوائي للعائلات النازحة المتضررة في اليمن، يستفيد منها 104.406 أفراد بقيمة تقديرية بلغت 6 ملايين دولار.

وأوضح الوزير اليمني أن هذا المشروع له أهمية كبيرة للنازحين، خصوصًا أنه سيوفر 6 آلاف مسكن إيوائي و 14 ألف حقيبة إيوائية لمساعدة الأسر النازحة، وأنه سيتم تنفيذه في 15 محافظة.

وثمن دور المركز في إغاثة الشعب اليمني، لافتا النظر إلى أن مشاريع المركز شملت معظم الاحتياجات الإنسانية في اليمن ، داعيًا المنظمات الأممية والدولية إلى الاستفادة من الدعم المقدم من المانحين في تنفيذ البرامج والمشاريع الإنسانية بما يحقق الأثر الفعلي والواقعي على الأرض، مجددًا التأكيد على حرص الحكومة على تقديم الدعم والمساندة للمنظمات لتنفيذ أعمالها الإنسانية في بلاده.

توزيع السلال الغذائية

من جانب آخر، وزع المركز 29.2 طنًا من السلال الغذائية في مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز، استفاد منها 1.584 فردًا من الأسر الأكثر احتياجًا.

ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي يستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.

كما تم توزيع 37.4 طنًا من السلال الغذائية في مديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن، استفاد منها 2.100 فرد من الأسر الأكثر احتياجًا.