رئيس شركة “فايزر” يبشّر بالجرعة الرابعة!!

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

أشار الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا، إلى أنه قد تكون هناك حاجة لتلقي جرعة رابعة من لقاح كورونا للحماية ضدّ المتحور “أوميكرون”.

وصرح بورلا لشبكة “سي إن بي سي” أن الأبحاث الأولية تظهر أن البديل الجديد من أوميكرون يمكن أن يقوض الأجسام المضادة الواقية الناتجة عن اللقاح الذي تم تطويره باستخدام بيوتيك.

تأتي هذه التعليقات بعد أن أصدرت الشركة نتائج دراسة معملية أولية، الأربعاء، أظهرت أن دورة من ثلاث جرعات من لقاح كوفيدـ19 يمكن أن تحمي بشكل كبير من متحور أوميكرون الجديد وقالت إنها يمكن أن تقدم لقاحا مطورا في مارس 2022، إذا لزم الأمر.

كما شدد بورلا على ضرورة تلقي جرعات خلال فصل الشتاء حيث يقضي الناس المزيد من الوقت في الداخل في أماكن غير مهواة، قائلا إن “الجرعة الثالثة ستوفر حماية جيدة جدا”.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة فايزر إن حبوب اللقاح Paxlovid المضادة للفيروسات، التي تنتجها الشركة، ستساعد أيضا في منع دخول المستشفى.

في شهر نوفمبر الماضي، قدمت شركة فايزر طلبها للحصول على إذن طارئ لاعتماد الحبوب. وقال بورلا إنه يتوقع أن تظهر تطورا طبيا بنسبة 89 في المائة في العلاج بالمستشفيات والوفيات.

كما أشار بورلا إلى أنه يتوقع استمرار ظهور متغيرات جديدة في المستقبل وأن الشركة تراقب لمعرفة ما إذا كانت تعديلات اللقاح ضرورية.

في الوقت الذي تتسابق فيه الدول لنشر معززات لقاح كورونا، قررت مجموعة استشارية تابعة لمنظمة الصحة العالمية، يوم الخميس، عدم الموافقة على اعتماد الجرعات المعززة بشكل واسع.