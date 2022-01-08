إيران تثأر لسليماني وتفرض عقوبات على عشرات الأميركيين

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت السلطات الإيرانية عن فرض عقوبات على عشرات الأميركيين، على خلفية مقتل الجنرال قاسم سليماني في ضربة جوية بواسطة طائرة مسيرة عام 2020.

وكشفت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران فرضت عقوبات على 51 أميركيا متهمة إياهم “بالإرهاب” وانتهاكات متعلقة بحقوق الإنسان.

وتسمح هذه الخطوة للسلطات الإيرانية بمصادرة أي أصول يمتلكها هؤلاء في إيران، لكن الغياب الواضح لمثل هذه الأصول يعني أنها ستكون رمزية على الأرجح.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وسائل إعلام محلية أن استهدافهم بالعقوبات جاء “لدورهم في الجريمة الإرهابية من قبل الولايات المتحدة ضد الجنرال الشهيد قاسم سليماني ورفاقه والترويج للإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية”.

وقُتل سليماني الذي كان قائدا لفيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، في غارة بطائرة مسيرة في العراق في الثالث من كانون الثاني 2020 بأمر من الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب.

وشملت قائمة العقوبات الإيرانية الجنرال الأميركي مارك ميلي ورئيس هيئة الأركان المشتركة روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض.