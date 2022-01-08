انت الان تتابع خبر البنك المركزي العراقي ينعى محافظه الأسبق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال البنك في بيان، إن "محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف نعى إلى الشعب العراقي والقطاع المصرفي والعاملين في البنك، رحيل الشخصية الاقتصادية والمصرفية اللامع سنان محمد رضا الشبيبي الذي رحل إلى جوار ربه الكريم بعد مسيرة مهنية وعلمية طويلة".



وتوفي، اليوم السبت، محافظ البنك المركزي العراقي الاسبق سنان الشبيبي فيب سويسرا.

