شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق.. إصابة متظاهرين إثر إطلاق نار بعد تمزيقهم صورا لقاسم سليماني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

أقدم مسلحون اليوم السبت على إطلاق النار على متظاهرين حاولوا منع إقامة احتفال بذكرى اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني ومزقوا صوره في مركز مدينة الكوت جنوب العراق، كما أفاد مصدر أمني وكالة ”فرانس برس“، مضيفا أن اثنين من المتظاهرين أصيبا بجروح.

وأحيت إيران وحلفاؤها في المنطقة الذكرى السنوية الثانية لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة أمريكية قرب مطار بغداد.

وأقام مناصرون للحشد الشعبي العراقي، وهو تحالف فصائل مسلحة موالية لإيران باتت جزءا من الدولة، احتفالات متعددة على مدى الأسبوع الماضي إحياء للذكرى.