10 ملايين دولار لكشف معلومات عن شرارة

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وقال حساب (مكافآت من أجل العدالة) عبر تويتر، «إن علي يوسف شرارة، رجل أعمال استثمر ملايين الدولارات لصالح تنظيم حزب الله اللبناني».
وأوضح الحساب، أنه يمكن الحصول على 10 ملايين دولار، نظير معلومات عنه أو عن أنشطته عن طريق إرسالها إلى برنامج (مكافآت من أجل العدالة).
وقال الحساب «إن شرارة يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة سبكترم القابضة في لبنان، واستثمر ملايين الدولارات من حزب الله للمساعدة في الدعم المالي للتنظيم» وأوضح أن الحكومة أدرجت شرارة وشركته القابضة على قائمة العقوبات الأمريكية.
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