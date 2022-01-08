شكرا لقرائتكم خبر 6 آلاف مسكن يوفرها مركز الملك سلمان للإغاثة لليمنيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشاد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل نائب رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني الدكتور محمد سعيد الزعوري، بتوقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية لتنفيذ مشروع الدعم الإيوائي للعائلات لتوفير الدعم الإيوائي للعائلات النازحة المتضررة في اليمن، يستفيد منها 104,406 أفراد بقيمة تقديرية بلغت 6 ملايين دولار.

وأوضح الوزير اليمني أن هذا المشروع له أهمية كبيرة للنازحين، وخاصة أنه سيوفر 6 آلاف مسكن إيوائي و14 ألف حقيبة إيوائية لمساعدة الأسر النازحة، وأنه سينفذ في 15 محافظة.

وثمن دور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في إغاثة الشعب اليمني، لافتا النظر إلى أن مشاريع المركز شملت معظم الاحتياجات الإنسانية في اليمن، داعيا المنظمات الأممية والدولية إلى الاستفادة من الدعم المقدم من المانحين في تنفيذ البرامج والمشاريع الإنسانية، بما يحقق الأثر الفعلي والواقعي على الأرض، مجددا التأكيد على حرص الحكومة على تقديم الدعم والمساندة للمنظمات لتنفيذ أعمالها الإنسانية في بلاده.